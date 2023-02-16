السوداني يصل ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ

2023/02/16 | 19:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني، اليوم الخميس، إلى ألمانيا؛

للمشاركة في مؤتمر ميونخ.

وذكر بيان لمكتب السوداني وتلقته وكالة

نون الخبرية، أن الأخير "وصل إلى مدينة

ميونخ الألمانية على رأس وفد

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