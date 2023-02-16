2023/02/16 | 19:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن شدّة الزلزال ومداه الزمني السبب الوحيد الذي ضاعف من عدّاد الضحايا في شمال غرب سوريا وحجم المباني المنهارة والمتصدعة، بل كان هناك عوامل أخرى "غير طبيعية" تختلف في ماهيتها ويجمعها "قاسمٌ مشترك"، بحسب ما قال مهندسون وعمّال إنقاذ لموقع "الحرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سببان و"قاسم مشترك" ضاعفت كارثة الزلزال في شمال سوريا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سببان و"قاسم مشترك" ضاعفت كارثة الزلزال في شمال سوريا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).