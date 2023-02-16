خبير يوجه نصيحة للأجيال الشابة الباحثة عن العمل وكيفية التغلب على التحديات القادمة

2023/02/16 | 19:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم الخبير الاقتصادي، جيفري ساكس، في مقابلة لـCNN بالعربية، نصيحة للجيل الشاب الباحث عن العمل في العالم العربي والعالم ككل، وأكد على ضرورة تحصيل العلم الجيد "لأن العالم معقد"، مشيرًا إلى أن الفرد سيحتاج إلى مهارات "من أجل مستقبله".

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