2023/02/16 | 19:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أمر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، بالإسراع في توفير أراضي للمستثمرين الأتراك.وناقش مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، ما تتخذه مختلف أجهزة الدولة من إجراءات لتهيئة المناخ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة المصرية تمنح أراض للمستثمرين الأتراك المركز الخبري الوطني.

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