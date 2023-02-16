اعتقال أجنبي حاول التسلل للعراق

2023/02/16 | 19:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، الخميس، القبض على أجنبي حاول التسلل للعراق.

وقالت القيادة في بيان ان “حسب توجيهات قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد بتكثيف الإجراءات الأمنية ضمن أقضية ونواحي المحافظة ومن خلال نصب السيطرات المؤقتة وانتشار الدوريات تمكنت مفارز مركز شرطة جصان التابع إلى قسم شرطة بدرة بالقاء القبض على شخصين احدهما متهم وفق المادة ٤٥٦ نصب واحتيال، وآخر متسلل اجنبي حاول الدخول الى الاراضي العراقية بصورة غير شرعية”.

واضاف البيان “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى المراكز المختصة”.

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