الاتحاد يجدد احترامه لقرارات الاتحادية ويدعو أربيل لإنهاء الازمة

2023/02/16 | 19:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، الخميس، الحزب الديمقراطي الكردستاني الى انهاء الازمة مع بغداد عبر الطرق الدستورية.

وقالت منصور في حوار متلفز تابعته “تقدم” ان “الاتحاد الوطني يحترم قرارات المحكمة الاتحادية ونحن مع الحلول الدستورية الجذرية وليس الحلول السياسية المزاجية “.

وأضاف ان “الخلاف بين بغداد واربيل تسبب في ازمة اقتصادية للمواطن الكردي وان رواتب موظفي الاقليم يجب ان تكون بعيدة عن الخلافات السياسية”.

ودعت منصور “البرلمان لإقرار قانون النفط والغاز بأسرع وقت ممكن لانهاء النزاع بين الطرفين حول احقية كل طرف بالتصرف بالنفط والغاز”.

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