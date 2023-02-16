‏ذي قار :انتشال جثة شاب، وإنقاذ اخر من الانتحار في نهر الفرات  



‏ذي قار :انتشال جثة شاب، وإنقاذ اخر من الانتحار في نهر الفرات  
2023/02/16 | 19:56 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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