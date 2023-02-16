2023/02/16 | 20:05 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى: نقابة الممرضين تلوح بتعليق عمل أعضائها في المستشفيات ومدير الصحة يشكل لجنة تحقيقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/16 | 20:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى: نقابة الممرضين تلوح بتعليق عمل أعضائها في المستشفيات ومدير الصحة يشكل لجنة تحقيقية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى: نقابة الممرضين تلوح بتعليق عمل أعضائها في المستشفيات ومدير الصحة يشكل لجنة تحقيقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).