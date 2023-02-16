الدولار ينخفض مع استبعاد المستثمرين خطر حدوث ركود بأميركا

2023/02/16 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

انخفض الدولار الأميركي، الخميس، مع إحجام المستثمرين عن العملات ذات المخاطر الأعلى، بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية عززت الثقة في توقعات النمو العالمي رغم من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبدو عازما على رفع أسعار الفائدة مجددا.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، أن مبيعات التجزئة بأميركا قد انتعشت بشدة في شهر يناير، بعد انخفاضها شهرين متتاليين، مدفوعة بمشتريات السيارات وسلع أخرى.

وجاءت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية بعد يوم واحد فقط من صدور أرقام أظهرت تباطؤ التضخم بينما لا يزال راسخا.

تحركات الأسعارانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة إلى 103.73 نقطة بعدما لامس أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 104.11 نقطة أمس الأربعاء.

وارتفع اليورو بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.07095 نقطة مقابل الدولار بعدما سجل أدنى مستوى له في ستة أسابيع في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.20465 نقطة مقابل الدولار بعدما انخفض أكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء.

وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء تباطؤ التضخم البريطاني أكثر مما كان متوقعا في يناير، وكانت هناك علامات على تراجع ضغط الأسعار في أجزاء من الاقتصاد يراقبها بنك إنجلترا عن كثب.

وأشار بنك إنجلترا بالفعل إلى احتمال أن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة في مارس، وعززت بيانات التضخم التي صدرت أمس الأربعاء هذه التوقعات.

وزاد الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 133.91 مقابل الدولار، و0.1 بالمئة إلى 143.3 مقابل اليورو.

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