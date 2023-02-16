القانونية النيابية: مستمرون بالاجتماعات لتمرير تشريعات خدمية مهمة

2023/02/16 | 20:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية احمد الوطيفي، ان اللجنة تواصل اجتماعاتها من اجل حسم مجموعة من القوانين والمقترحات التي تمس حياة المواطن، لافتا الى اهمية حسم قوانين التقاعد والضمان الصحي وكذلك ملف الانتخابات.

وقال الوطيفي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة القانونية النيابية لديها اجتماعات متواصلة من اجل حسم عدد من القوانين المهمة ومن ضمنها مايتعلق بالانتخابات البرلمانية وكذلك الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات”.

واضاف ان “هناك تحركات باتجاه تقديم عدد من المقترحات بشأن قانون الانتخابات حيث سيتم انضاجها من خلال المباحثات بين الاطراف السياسية للوصول الى صيغ توافقية تزيد ثقة المواطن بالعملية الانتخابية لينعكس ذلك على اداء الحكومة في الفترة المقبلة”.

وبين ان “اللجنة القانونية تعمل ايضا على حسم قوانين مرحلة من الدورة السابقة، وابرزها التقاعد والخدمة المدنية والضمان الصحي وغيرها من القوانين التي تمس حياة المواطن”.

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