الساعدي: اجراءات الفيدرالي تقف خلف عدم اضطراب الدولار

2023/02/16 | 20:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكك المختص بالشأن الاقتصادي، محمد عطية الساعدي بقدرة الحكومة والبنك المركزي العراقي على إعادة الاستقرار الى سعر صرف الدولار قريبا خصوصا مع وجود صعوبة في مجاراة اجراءات البنك الفيدرالي الاميركي المفروضة على العراق.

وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الإجراءات المتبعة في دول التجارة ورجال الاعمال الى المنصة الالكترونية معقدة وتخضع الى الكثير من الإجراءات الروتينية فضلا عن الرقابة والتدقيق من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي”.

واضاف ان “الجهات المشمولة بشراء وتحويل الدولار هي الأخرى تخضع الى إجراءات مشددة وهو الامر الذي يعرقل السرعة في تنقل الأموال”.

وبين ان “هناك حاجة ملحة لاطلاق حزمة جديدة من الإجراءات التي من شأنها تذليل تلك المعوقات والعمل سريعا على إيجاد توازن بين العرض والطلب على الدولار في الأسواق المحلية، للحد من المضاربة والتلاعب بسعر صرف الدولار الذي يقاد من قبل مافيات متنفذة باتت تتحكم في الأسواق”.

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