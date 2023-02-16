2023/02/16 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أكدت تقارير إعلامية أرجنتينية موافقة ليونيل سكالوني على تمديد عقده مدربا للمنتخب الأرجنتيني.

وذكرت مصادر أرجنتينية وفق وسائل اعلام اجنبية، تابعتها (بغداد اليوم)، أن سكالوني سيوقع عقدا جديدا يستمر بموجبه في منصبه حتى بطولة كأس العالم 2026، المقامة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت التقارير أن سكالوني سيوقع العقد الجديد في مارس المقبل بالتزامن مع فترة التوقف الدولي التي ستشهد أول ظهور للمنتخب الأرجنتيني منذ تتويجه بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™️.

وكان سكالوني قاد أيضا رفاق ليونيل ميسي للتتويج بلقب كوبا أمريكا، إضافة إلى الحصول على كأس ما يعرف ببطل الأبطال، في المباراة التي جمعت الأرجنتين بإيطاليا بطلة أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكالوني يوافق على تمديد عقده مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكالوني يوافق على تمديد عقده مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).