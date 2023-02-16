الكويت تطلق تأشيرة دخول جديدة من نوعها

2023/02/16 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أطلقت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، تأشيرة دخول (فيزا) جديدة من نوعها.

وقالت صحيفة القبس الكويتية ان وزارة الداخلية "أطلقت اليوم الخميس تطبيق (كويت فيزا) الإلكتروني، الذي سيعمل بصورة تجريبية، وذلك بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة طلال الخالد".

وبينت الصحيفة، أن "تطبيق (كويت فيزا) سيعمل على المصادقة على تأشيرات دخول العمالة قبل صعود الطائرة ودخول للبلاد، وسيتيح لخطوط الطيران التحقق من حالة التأشيرة الإلكترونية، للتأكد من سلامة سمات الدخول إلى البلاد.

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