الاتحادية تعلن الإطاحة بأحد عناصر “الحركات المشبوهة” في بغداد

2023/02/16 | 20:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، عنالقبض على أحد عناصر الحركات المشبوهة في العاصمة بغداد.وذكر القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “وفقاً لمذكرة قبض وتفتيش قضائية، ألقت قوة من اللواء عشرون الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من جهاز الأمن الوطني القبض على أحد عناصر الحركات الدينية […]

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