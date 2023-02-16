2023/02/16 | 20:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، رفع اكثر من ٣ آلاف طن من النفايات من داخل مدينة الكاظمية فقط خلال يومي الزيارة الماضيين .وذكر بيان للأمانة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال اليومين الماضيين..



أمانة بغداد ترفع أكثر من 3 آلاف طن للنفايات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال اليومين الماضيين.. أمانة بغداد ترفع أكثر من 3 آلاف طن للنفايات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال اليومين الماضيين.. أمانة بغداد ترفع أكثر من 3 آلاف طن للنفايات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).