سدود تركيا أشد خطرا من السلاح النووي

2023/02/16 | 20:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: جواد السَّــعَيّْـد العبـــادي ليس من المعقول ان تبني دولة أكثر من...

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