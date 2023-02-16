سقوط قنبرة هاون قرب معسكر التاجي شمالي بغداد

2023/02/16 | 21:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بسقوط قنبرة هاون قرب معسكر التاجي شمالي بغداد.

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