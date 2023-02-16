سقوط قنبرة هاون مقابل معسكر التاجي شمالي بغداد

2023/02/16 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، بوقوع سقوط صاروخي مقابل معسكر التاجي شمال بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قنبرة هاون سقطت مقابل معسكر التاجي شمالي بغداد، من دون وقوع إصابات".

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