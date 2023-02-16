بارزاني يلتقي ماكرون في باريس

2023/02/16 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ألتقى رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الخميس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة باريس.

وكان بارزاني وصل مساء أمس إلى باريس في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.

وقالت حكومة الإقليم في بيان أمس ان بارزاني "سيلتقي خلال الزيارة الرئيس ماكرون وعدداً من كبار المسؤولين الفرنسيين، لبحث آفاق تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والجمهورية الفرنسية على مختلف الصعد".

وأضافت "كما ستتناول الزيارة آخر المستجدات في الساحة العراقية والمنطقة عامة، بالإضافة إلى مناقشة جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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