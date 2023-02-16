رئيس الوزراء يصدر 5 توجيهات عاجلة لإعمار سنجار

2023/02/16 | 21:10 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة أعلن فريق الجهد الحكومي، اليوم الخميس، عن إصدار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 5 توجيهات عاجلة لإعمار سنجار وإغاثة النازحين، فيما حدد موعد المباشرة بإعمار القضاء.وقال عضو الفريق عبد القادر دخيل، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بضرورة الإسراع بتقديم الخدمات العاجلة والفورية إلى قضاء سنجار تحضيراً لعودة …

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