نداء من الصدر إلى أمم العالم كافة: الشعب السوري يواجه الموت

2023/02/16 | 21:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السيد الصدر يدعو لرفع الحصار عن الشعب السوري بشكل كلي.

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