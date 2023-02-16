“سانت ليغو”.. الكتل المؤيدة تبحث عن “ترضيات” للمعارضين

2023/02/16 | 21:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس تيار “بيارق الخير” محمد الخالدي، الخميس، إن 70 بالمئة من القوى السياسية تؤيد قانون “سانت ليغو” في حساب الأصوات في الانتخابات المحلية، “ما يعني أن تشريعه بات محسوماً”.

وذكر الخالدي في حديث في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “المعارضة لتشريع قانون الانتخابات وفق صيغة سانت ليغو ليست كبيرة في ظل وجود 70% من القوى في مجلس النواب داعمة له، وتمريره مسألة وقت لكن مع تقديم تطمينات وترضيات لبعض القوى التي عبرت عن رفضها للقانون لما تراه من سلبيات فيه”.

وأضاف، أن “سانت ليغو يتضمن صيغ متعددة وهذا الأمر سيؤخر البت فيه بعض الشيء”، مستدركًا: “لكن هناك توجها عاماً لدى القوى الرئيسية نحو سن قانون موحد لانتخابات مجالس المحافظات والنواب معاً وفق مسارات محددة”.

وأشار الخالدي إلى أن “انتخابات مجالس المحافظات قد تجري في نيسان 2024 وفق القراءات المتوفرة لدينا”، برغم تحديد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني تشرين الأول المقبل موعداً لإجرائها.

و”سانت ليغو” نظام يوزع أصوات الناخبين على القوائم المشاركة وهو يقضي بتقسيم الأصوات على 1.3 تصاعدياً، غير أن ارتفاعه إلى 1.6 يزيد فرص الكتل الكبيرة بالحصول على مقاعد أكثر.

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