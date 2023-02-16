الإمارات تُنهي عمليات الإغاثة وتهدي المعدات للدفاع المدني السوري

2023/02/16 | 21:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات أنها ستهدي معدات البحث والإنقاذ التي استخدمتها في إغاثة المتأثرين بتبعات الزلزال المدمر، للدفاع المدني السوري، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات، الخميس

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