رابطة الدوري الإسباني تحسم الجدل بشأن

2023/02/16 | 21:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، الخميس، إنه لا يمكن فرض عقوبات رياضية على برشلونة بعد أن تم الكشف عن دفع النادي الكاتالوني مبالغ مالية لشركة يملكها النائب السابق لرئيس لجنة التحكيم الفنية.

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