خبير جيلوجي عربي: مؤشرات لوقوع زلزال مدمر بالمنطقة في أي لحظة

2023/02/16 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

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توقع خبير جيلوجي عربي، حدوث زلزال "مدمر" في المنطقة على غرار الذي وقع في تركيا وسوريا بداية الشهر الجاري.

وقال أستاذ الجيولوجيا التركيبية وعلم الزلازل في الجامعة الهاشمية بالأردن، مصدوق التاج، لصحيفة الغد الأردنية:"هناك مؤشرات لوقوع زلزال مدمر تفوق قوته 6 درجات وفق الدراسة الزلزالية للمنطقة التي تؤشر بأنه بحدود كل 100 عام تتعرض المنطقة لزلزال يحدث ضررا كبيرا".

وأشار الى أن "آخر زلزال ضرب صفيحة غور الأردن كان في عام 1927" مطالباً "بضرورة الاستعداد لزلزال بنفس الدرجة ربما يحدث في أي لحظة" على حد قوله.

وأوضح، أن "الزلزال الذي حصل في تركيا ليس بعيدا عنا وأثر بشكل مباشر على حركة الصفائح حيث تحركت صفيحة الأناضول من 3 إلى 7 أمتار وصفيحة الأردن وبلاد الشام متصلة بتلك الصفيحة وسيؤثر هذا التحرك عليها".

وأكد التاج، أن "وقت حدوث الزلزال المدمر بقوة 6 إلى 7 درجات على مقياس ريختر يبقى بعلم الله وحده".

وأضاف "بأن الأردن وبعد دراسة معمقة قام بها توصل إلى أنه معرض لزلزال مدمر بقوة تصل إلى أكثر من 7.5 درجة على مقياس ريختر كل 800 عام وأن آخر زلزال من هذا النوع وقع في عام 1033 أقصى شمال الأردن".

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 درجة، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية، ما خلَّف أكثر من 41 ألف قتيل ودمائر هائل في الممتلكات في البلدين.

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