بغداد اليوم تنقل الأجواء في مدينة الكاظمية (صور)

2023/02/16 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

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تحيي حشود الزائرين، الليلة، زيارة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، عند مرقده في مدينة الكاظمية ببغداد.

ودخلت الزيارة ذروتها بعد توافد الزائرين من بغداد ومختلف المحافظات.

وتشهد المدينة الواقعة شمالي العاصمة استنفاراً أمنياً وخدمياً وسط انتشار لمواكب العزاء التي تقدم مختلف الخدمات والأطعمة والمشروبات وغيرها.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعلنت أمس تعطيل دوام الخميس في بغداد فقط باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية، كما أعلنت عدة محافظات ذات القرار.

يشار الى ان قيادة عمليات بغداد، أعلنت في وقت سابق اليوم إحباط هجوم ارهابي لاستهداف الزائرين، وقتل انتحاري في قضاء الطارمية شمال العاصمة" مشيرة الى "استشهاد 3 مقاتلين بينهم آمر فوج وإصابة 4 آخرين بجروح أحدهم بحالة حرجة.

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