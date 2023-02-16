2023/02/16 | 21:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: يجد جواز السفر العراقي نفسه اليوم ضمن قائمة أضعف جوازات السفر...

ظهرت المقالة الجواز الالكتروني..



هل يُخرج العراق من قائمة الدول الأسوأ في وثائق السفر؟ أولاً على المسلة.

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