الأسد يوجه رسالة للدول التي ساعدت سوريا بعد الزلزال ويؤكد: حجم الكارثة كان أكبر من الإمكانيات

2023/02/16 | 21:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس السوري بشار الأسد الشكر للدول التي ساعدت بلاده بعد وقوع كارثة الزلزال التي أودت بحياة الآلاف وأسفرت عن إصابة عشرات الآلاف قبل 10 أيام، وأشار إلى أن حجم الحدث كان أكبر بكثير من إمكانيات السلطات السورية، وذلك في كلمة له الخميس

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