في كركوك.. تدمير 22 مضافة وتفجير عبوات ناسفة

2023/02/16 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع، الأربعاء، عن تدمير 22 مضافة وتفجير عبوات ناسفة في محافظة كركوك.

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