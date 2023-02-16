تدمير مضافات وتفجير عبوات ناسفة في كركوك

2023/02/16 | 22:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / تمكنت القوات الخاصة، اليوم الخميس، من تدمير مضافات وتفجير عبوات ناسفة في محافظة كركوك.وذكرت القوات في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “فوج القوات الخاصة الثالث لواء القوات الخاصة الثالث في وادي الشاي بمحافظة كركوك، وبعد ورود معلومات استخبارية، تمكنت من تدمير مضافات للإرهابيين عدد (٢٢)، وتفجير عبوات ناسفة عدد (١٠)، […]

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