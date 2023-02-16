اللواء رسول: عملية تأمين الزيارة الرجبية دقيقة وتم التخطيط لها بشكل جيد

2023/02/16 | 22:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، أن القوات الأمنية تقف بالمرصاد بوجه كل من يحاول المساس بأمن وسلامة العراق والعراقيين. وقال رسول في تصريح تابعه/ […]

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