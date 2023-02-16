2023/02/16 | 22:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gL2Kddqb7PI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يودع الغاز الإيراني!! | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يودع الغاز الإيراني!! | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).