2023/02/16 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير الداخلية الاسبق وعضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاليًا، جواد البولاني، عن خطط حكومية لـ"توسعة الدعم لقوات الحشد الشعبي" والعمل على "تحديث قوات الجيش العراقي وتحديد صلاحيات التشكيلات المختلفة".

البولاني وعبر مقابلة أجرتها معه شبكة ايراك اويل ريبورت وترجمتها (بغداد اليوم)، أوضح أيضا بان الحديث عن "دمج الحشد الشعبي بالقوات الأمنية" غير دقيق"، موضحا "لا توجد حاليا شهية سياسية للخوض في دمج الحشد الشعبي بالقوات الأمنية العراقية بشكل كامل".

وأكد البولاني ان الحكومة العراقية وعبر لجنة الامن والدفاع وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، تخطط الان لـ"تحديث" قوات الامن العراقي وتحديد صلاحيات التشكيلات المختلفة مع تصاعد اعدادها وتداخل مسؤوليتها، مشددا على ان "معظم المشاكل الأمنية في العراق خاضعة لتفاهمات سياسية وبعض هذه المشاكل لا يتم مناقشتها حتى الان سياسيا، وبالنتيجة نرى بان الجهات التي قامت بحماية الشعب العراقي، كالقوات الأمنية والحشد الشعبي تحتاج الى دعم ورعاية الدولة"، بحسب قوله.

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