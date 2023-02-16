ضبط 47 مليون دينار فئة 50 ألف دينار مزيفة وطابعات في بابل وصلاح الدين

2023/02/16 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، عن "ضبط 47 مليون دينار فئة 50 ألف دينار عملة مزيفة وطابعات تستخدم لطبع العملة في محافظتي بابل وصلاح الدين".

وأفادت وكالة الاستخبارات في بيان تلقت (بغداد اليوم) "بتمكن مفارز وكالة الاستخبارات وبناءً على معلومات دقيقة من إلقاء القبض على شخص يقوم بالمتاجرة بالعملة المزيفة في صلاح الدين بالجرم المشهود وبحوزته (47) مليون دينار من فئة (50) ألف دينار".

وأشار البيان الى "ضبط ثلاث طابعات ملونة والآف الأوراق المعدة للطباعة داخل داره بعد متابعة المتهم من محافظة بابل الى محافظة صلاح الدين".

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