الأولى له.. وزير الخارجية الإمريكي يزور تركيا

2023/02/16 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، سيتوجه إلى تركيا الأحد المقبل بعد الزلزال المدمر، لتفقد جهود الإغاثة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، أن بلينكن سيزور قاعدة إنجرليك الجوية في أضنة في 19 فبراير/ شباط "لرؤية جهود الولايات المتحدة لمساعدة السلطات التركية في محاولتها تضميد جراح الدمار الناجم عن زلزال 6 فبراير".

وقال برايس، إن بلينكن، سيجري لاحقا محادثات في أنقرة لمناقشة "دعم بلاده المستمر".

وستكون الزيارة، التي تم التخطيط لها قبل كارثة الزلزال، أول زيارة يقوم بها بلينكن، الذي شغل منصبه قبل عامين، إلى تركيا.

وسيحضر بلينكن، قبل ذلك مؤتمر ميونخ للأمن وسيعرج على اليونان قبل زيارة تركيا.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 درجة، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية، ما خلَّف أكثر من 41 ألف قتيل ودمائر هائل في الممتلكات في البلدين.

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