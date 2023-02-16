2023/02/16 | 22:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cORrrdn-aW0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذكرى إستشهاد الامام الكاظم (ع) - 52 دقيقة - حلقة ٤٩) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذكرى إستشهاد الامام الكاظم (ع) - 52 دقيقة - حلقة ٤٩) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).