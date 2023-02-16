السوداني يجدد موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية

2023/02/16 | 23:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إلتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد أشتية، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني، “التباحث في مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية، والتحديات الاقتصادية والأمنية التي تمرّ بها المنطقة”.

وجدّد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء “موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء القضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق”.

من جانبه، أكد أشتية أهمية تنمية العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وثمّن مواقف العراق الداعمة للأمن والاستقرار المستدام في المنطقة.

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