التعادل يحسم مواجهة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

2023/02/16 | 23:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: في قمة مثيرة تعادل برشلونة الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بنتيجة...

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