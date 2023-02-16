أكثر من 20 منظمة حقوقية راسلت المغرب بشأنه.. من هو السعودي حسن آل ربيع؟

2023/02/16 | 23:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 منظمة حقوقية راسلت المغرب بشأنه..من هو السعودي حسن آل ربيع؟ أعلنت 24 منظمة حقوقية عربية ودولية أنها أعربت، في رسالة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، البالغ إزاء خطر تعرض مواطن سعودي "للتعذيب" بعد ترحيله إلى السعودية، فمن هو حسن آل ربيع?

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