تركيا: هزة أرضية بقوة 5.1 ريختر تضرب ولاية هاتاي جنوبي البلاد

2023/02/16 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، تسجيلها هزة أرضية بقوة 5.1 تضرب ولاية هاتاي جنوبي البلاد.

فيما أعلن المركز السوري للزلازل عن تسجيل هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجات شمال غرب إدلب يبعد مركزها عن المدينة 61 كم بعمق 18كم..



يتبع

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