2023/02/16 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

عاد مانشستر يونايتد بتعادل مثير من أرض برشلونة 2-2، في ذهاب الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي على أرضية ملعب كامب نو التاريخي الثلاثاء.

وسجل للبرسا ماركوس ألونسو 50، والبرازيلي رافيينا 76، فيما وقع على هدفي الضيف الإنكليزي نجمه ماركوس راشفورد 59 ومدافع برشلونة الفرنسي جيوليس كوندي 59.





وخرج نجم خط الوسط الكتالوني بيدري متأثراً بالإصابة في الدقيقة 41.

ويقام لقاء الإياب يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمة برشلونة ويونايتد تنتهي بالتعادل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قمة برشلونة ويونايتد تنتهي بالتعادل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).