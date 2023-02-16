السوداني يلتقي نظيره الفلسطيني في المانيا (تفاصيل)

2023/02/16 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

جدد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الخميس، موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء القضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ألتقى مساء اليوم الخميس، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد أشتية، على هامش المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن".

وبحث الجانبان "التباحث في مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية، والتحديات الاقتصادية والأمنية التي تمرّ بها المنطقة".

وجدّد السوداني، خلال اللقاء "موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء القضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق".

من جانبه، أكد أشتية "أهمية تنمية العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وثمّن مواقف العراق الداعمة للأمن والاستقرار المستدام في المنطقة".

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