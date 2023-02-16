2023/02/16 | 23:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8Fu-hcrvTIo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتفاض قنبر يكشف عملية فساد تجري في منافذ بيع المسافرين | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتفاض قنبر يكشف عملية فساد تجري في منافذ بيع المسافرين | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).