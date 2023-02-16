2023/02/16 | 23:51 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزراء الداخلية والعدل والصحة يناقشون أوضاع المصحات القسرية لمتعاطي المخدرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/16 | 23:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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