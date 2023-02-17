2023/02/17 | 00:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط 47 مليون دينار عملة مزيفة في بابل وصلاح الدين.وذكرت الوكالة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز وكالة الاستخبارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 47 مليون دينار عملة مزيفة في محافظتين المركز الخبري الوطني.

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