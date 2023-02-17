نائبة كردية ترهن حل الخلاف بين بغداد واربيل بإقرار هذا القانون

2023/02/17 | 00:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رهنت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني نرمين معروف، الخميس، انتهاء الازمة بين بغداد واربيل بإقرار قانون النفط والغاز وتحديد صلاحيات وحصص كل الأطراف.

وقالت معروف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن ” تشريع قانون النفط والغاز وحصة الاقليم في موازنة 2023 كفيل بحل الخلافات بين بغداد واربيل دون تجدد أي خلاف مقبل”.

وأضافت أن ” هناك ملفات لاتزال شائكة بين الطرفين لاسيما قرارات المحكمة الاتحادية والمتعلقة بعدم دستورية النفط والغاز وكذلك قرارها الأخير بعدم قانونية إرسال 200 مليار إلى الإقليم”.

وأشارت إلى أنه “نأمل خلال المفاوضات الجارية ان يتم التوصل إلى اتفاقات استراتيجية طويلة الامد بين المركز والإقليم “، لافتة إلى أن “حل الخلافات يعتمد بدرجة كبيرة على ملف النفط والغاز وحصة الاقليم في الموازنة الاتحادية”.

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