اقتصادي: أساليب التجارة في العراق بدائية.. شُوهت بيانات الاستيراد

2023/02/17 | 00:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد الخبير الاقتصادي نبيل جبار، اليوم الخميس، أساليب اعتماد التجارة في العراق “بدائية”، فيما أكد أن الالية السابقة بالتجارة أدت الى تشوه واضح في بيانات الاستيراد.

وقال جبار في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “التجارة في العراق تعيش باعتماد أساليب بدائية، يستخدم فيها التجار الصغار الذين يمثلون السواد الأعظم أساليب تقليدية في عمليات إجراء حوالاتهم، عبر التواصل المباشر والنقدي مع مكاتب الصيرفة ومكاتب الحوالات”.

وأضاف، أن “هذه المصارف تقوم بجمع أموال الحوالات من غير مطالبة التجار بأي وثائق تخص تجارته أو أسباب تحويله للأموال ثم يتم جمعها وشراء خدمة حوالات من المصارف الخاصة، التي بدورها تطلب من البنك المركزي طلبات لتعزيز أرصدتها في المصارف المراسلة خارج العراق مزودة البنك المركزي بوثائق شكلية وصورية (مزورة) لغرض تمرير تلك الحوالات”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن “الآلية سابقة مستمرة مما يقارب السنوات الـ20 وأدى استمرارها إلى تشوه واضح في بيانات الاستيراد، وشبهات كبيرة في تمرير الحوالات التي قد تتضمن صفقات لتبييض وغسيل الأموال”.

وبين جبار، أن “هذه المسارات في النظام التجاري والصيرفي القائم في العراق تؤدي إلى وجود حلقات إضافية تسبب في انتفاع جهات مصرفية وغير مصرفية”.

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