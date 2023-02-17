بقوة 5.1 درجات.. زلزال جديد يضرب تركيا يتسبب بهزات أرضية قوية في سوريا ولبنان

2023/02/17 | 00:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مساء اليوم الخميس، أن هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر تضرب جنوبي تركيا مركزها ولاية هاتاي.بدورها، صرحت الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون السوري، أن أهالي دمشق وحلب واللاذقية والساحل السوري واللبناني شعروا بهزات ارتدادية جراء زلزال هاتاي التركية.وذكر المركز الوطني للزلازل أن هزة ارتدادية […]

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زلزال جديد يضرب تركيا يتسبب بهزات أرضية قوية في سوريا ولبنان أولاً على ايرث نيوز.

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