زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب هاتاي التركية

2023/02/17 | 00:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الخميس، إن زلزالا قوته 5.2 درجة ضرب هاتاي التركية.

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