في انتقاد غير مسبوق.. دبلوماسي أمريكي: كردستان تعيش إنحداراً في الحريات وخرق القانون

2023/02/17 | 00:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- مترجمة

أنتقد القنصل الأمريكي العام في إقليم كردستان، (ايرفين هيكس جونيور) ما وصفه بــ"انحدار" إلتزام حكومة الإقليم بحقوق الانسان وقيامها بالتحرك ضد حرية الرأي والحريات العامة داخل الإقليم.



على حد تعبيره.

وقال القنصل الامريكي في تصريحاته التي أوردتها شبكة روداو الكردية وترجمتها (بغداد اليوم)، قال أن هذه التحركات تخرق "القانون والاتفاقيات الدولية" وفقاً لقوله.

وأشار الى، ان حكومة الولايات المتحدة الامريكية باتت "قلقة" مما وصفه بـ "إنزلاق حقوق الإنسان في داخل الإقليم وتزايد الخروقات المبنية على أساس الجنس وضد الأقليات المقيمة في كردستان".

وأكد ايرفين أيضا، ان حرية التعبير والصحافة باتت تتعرض لخروقات على يد سلطات الإقليم، بالإضافة الى "خروقات بحق حقوق النساء والمساواة والمعاملة على أساس الجنس".

وواصل الدبلوماسي الامريكي انتقاده للأوضاع في كردستان العراق وقال "هناك تمييز ضد الطوائف والأعراق الأخرى في داخل كردستان من قبل السلطات والمؤسسات المرتبطة بها".

وشدد على ضرورة ان "تقوم حكومة الإقليم بتدارك الموقف والتوقف عن الخروقات الحالية لتطمين شركائها في واشنطن وإبقاء الدعم الأمريكي لحكومة كردستان مستمرا، بحسب وصفه.

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